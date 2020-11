MiSE, Patuanelli autorizza 5 accordi per l’innovazione e di sviluppo (Di martedì 24 novembre 2020) (Teleborsa) – Il Ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli ha firmato i decreti che autorizzano 3 accordi di programma e di sviluppo e 2 accordi per l’innovazione tra il MiSE e le Regioni Campania, Lombardia e Sicilia. Lo comunica lo stesso Ministero in una nota sottolineando che “l’obiettivo è quello di favorire la competitività del territorio e l’occupazione attraverso gli investimenti delle imprese in progetti di investimento produttivi e di ricerca e sviluppo di rilevante impatto tecnologico. Per la realizzazione di prodotti e processi produttivi innovativi sono previsti investimenti complessivi pari a circa 146 milioni di euro, di cui 30 milioni circa dedicati a progetti di ricerca, a sostegno dei quali il ... Leggi su quifinanza (Di martedì 24 novembre 2020) (Teleborsa) – Il Ministro delloeconomico Stefanoha firmato i decreti cheno 3di programma e die 2pertra ile le Regioni Campania, Lombardia e Sicilia. Lo comunica lo stesso Ministero in una nota sottolineando che “l’obiettivo è quello di favorire la competitività del territorio e l’occupazione attraverso gli investimenti delle imprese in progetti di investimento produttivi e di ricerca edi rilevante impatto tecnologico. Per la realizzazione di prodotti e processi produttivi innovativi sono previsti investimenti complessivi pari a circa 146 milioni di euro, di cui 30 milioni circa dedicati a progetti di ricerca, a sostegno dei quali il ...

Avviata la consultazione pubblica della Strategia nazionale sull'idrogeno

AgenPress. Al via oggi la consultazione pubblica sulle Linee Guida per la Strategia nazionale sull’idrogeno, elaborate dal Ministero dello Sviluppo Economico, che mirano a individuare i settori in cui ...

