Miley Cyrus è sobria «da due settimane» dopo la ricaduta durante la pandemia

(Di martedì 24 novembre 2020) Miley Cyrus, dopo quasi un anno da sobria, durante la pandemia da Covid è ricaduta nell’alcolismo. Ma ora è di nuovo sobria. «Da due settimane». La cantante ventottenne lo ha rivelato a Zane Lowe di Apple Music nel corso di un’intervista per il lancio di Plastic Hearts, il suo settimo album in studio che uscirà il 27 novembre. Miley ha specificato che non si sente in colpa per essere tornata a bere: «Non bisogna arrabbiarsi, ma chiedersi: “Che è successo?”. Per me è difficile perché non sono una persona moderata, ma non penso che tutti debbano essere completamente sobri. Penso che tutti debbano fare ciò che è meglio per loro». La cantante sostiene di non avere un problema con l’alcol. Perché è «molto disciplinata»: «Quando voglio bere, bevo. Ma quando decido di smettere di bere, smetto».