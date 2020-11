MARCO DELLA LUNA PER LA DIFESA DELLA LIBERTA’ DI CIRCOLAZIONE | COSA FAR VERBALIZZARE SE VI FERMANO

Leggi su databaseitalia

(Di martedì 24 novembre 2020)é dott. in legge e psicologia, avvocato, saggista ed esperto in tecniche di dominazione e condizionamento, economiche, psicologiche, giuridiche e religiose. Premessa: il Covid19 è endemico, perciò prima o poi verremo tutti in contatto con esso: è inevitabile. Per prenderlo senza ammalarsi o con sintomi minimi, bisogna tenere alte le difese immunitarie, non fumare, assumere vitamine e altre sostanze protettive. Per non sovraccaricare le strutture sanitarie, bisogna diluire nel tempo i contagi, evitando gli assembramenti e fermando le goccioline di saliva con parasputi di plastica. Non bisogna invece accettare che la corrotta partitocrazia ci tolga illegittimamente diritti e libertà, come sta facendo anche ora. Se qualcuno in divisa vi ferma e vi contesta che state circolando dove è vietato ...