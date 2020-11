Google Maps ci fa vedere quanto sono affollati i mezzi e quanta coda c'è in Posta (Di martedì 24 novembre 2020) Muoversi in sicurezza in questo periodo non è semplice. E allora ci pensa (anche) Google Maps a darci una mano Per conoscere il livello di sovraffollamento nei mezzi in tempo reale, per esempio, o nei negozi. Oppure, in caso di sPostamenti in un altro Comune, per sapere se ci sono focolai di coronavirus. E poi: chi fa asporto o consegna a domicilio tra i negozi e i ristoranti nelle vicinanze? sono le novità di Google Maps in chiave Covid che arriveranno in vista delle festività sui dispositivi Android e iOS. «Le nuove funzionalità di Google sono state concepite per permettere di vivere al meglio gli acquisti natalizi e gli sPostamenti in questo periodo. Muoversi in sicurezza è sicuramente al primo ... Leggi su gqitalia (Di martedì 24 novembre 2020) Muoversi in sicurezza in questo periodo non è semplice. E allora ci pensa (anche)a darci una mano Per conoscere il livello di sovraffollamento neiin tempo reale, per esempio, o nei negozi. Oppure, in caso di smenti in un altro Comune, per sapere se cifocolai di coronavirus. E poi: chi fa asporto o consegna a domicilio tra i negozi e i ristoranti nelle vicinanze?le novità diin chiave Covid che arriveranno in vista delle festività sui dispositivi Android e iOS. «Le nuove funzionalità distate concepite per permettere di vivere al meglio gli acquisti natalizi e gli smenti in questo periodo. Muoversi in sicurezza è sicuramente al primo ...

pogosj1 : Palo Alto: Magnemite 95.6% (15/15/13) CP:771 (L20) Spark/Magnet Bomb till 19:04:28 (verified) (15m 20s). - fatequalcosina : @VittorioSgarbi @dolomiti_it @TgrAltoAdige @giornaleladige @alto_adige @AnsaTrentinoAA @stampasgarbi Il motivo per… - hfdincidents : Automatic Alarm - E057 - Sorella Ct - City Centre Way - 19:54 - - DerekJohnBryant : RT @BPEarth: #36541 Primavera do Leste - State of Mato Grosso, 78850-000, Brazil map: - luanal_80 : @_crazy_Freddie_ @MirkoLB88 Infatti io ho dovuto cercare su Google Maps il tragitto perché proprio non riuscivo ad orientarmi... -

Ultime Notizie dalla rete : Google Maps Tutte le funzioni di Google Maps per affrontare l emergenza Covid-19 Wired.it Google Maps ci fa vedere quanto sono affollati i mezzi e quanta coda c'è in Posta

Con l’avvicinarsi delle vacanze l’app di Google è in procinto di rilasciare importanti novità per gli acquisti natalizi e per muoversi in sicurezza fuori dal proprio Comune ...

Google Maps darà informazioni a tema Covid

Vista l'emergenza in atto in tutto il mondo, Google Maps a breve, nel giro di poche settimane, mostrerà molte informazioni riguardanti l'emergenza Covid ...

Con l’avvicinarsi delle vacanze l’app di Google è in procinto di rilasciare importanti novità per gli acquisti natalizi e per muoversi in sicurezza fuori dal proprio Comune ...Vista l'emergenza in atto in tutto il mondo, Google Maps a breve, nel giro di poche settimane, mostrerà molte informazioni riguardanti l'emergenza Covid ...