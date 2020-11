Giuseppe Conte sta male? Da Lilli Gruber tossisce e suda | scoppia la polemica

Leggi su velvetgossip

(Di martedì 24 novembre 2020) Il premierè stato uno degli ospiti dinel corso della trasmissione Otto e Mezzo per affrontare temi importanti come il virus, la situazione di emergenza e le misure che riguardano le varie zone in cui è diviso il Paese. La sua apparizione televisiva, però, ha destato molta preoccupazione e il pubblico da casa si è chiesto se stesse bene. Ecco cosa è successo.sta? Dae… Nell’ultima puntata di Otto e Mezzo, su La7,ha ospitato il premier. La sua presenza in studio, però, ha suscitato non poche polemiche. A lanciare la notizia tra i ...