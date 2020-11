Enel: piano, in 2021 utile netto tra 5,4-5,6 mld in 2021, tra 6,5-6,7 mld in 2023 (Di martedì 24 novembre 2020) Roma, 24 nov. (Adnkronos) - Dopo circa 5-5,2 mliliardi di euro nel 2020, l'Enel punta a un utile netto ordinario di 5,4-5,6 mld nel 2021, di 5,9-6,1 mld nel 2022, di 6,5-6,7 mld nel 2023. E' quanto prevede il nuovo piano 2021-23 di Enel che punta su un Cagr tra l'8% e il 10%, anche grazie alla continua ottimizzazione della gestione finanziaria di Gruppo, in particolare con l'aumento delle fonti di finanziamento sostenibili che rappresenteranno circa il 50% del debito lordo totale nel 2023, che comporta un minore costo dell'indebitamento. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 24 novembre 2020) Roma, 24 nov. (Adnkronos) - Dopo circa 5-5,2 mliliardi di euro nel 2020, l'punta a unordinario di 5,4-5,6 mld nel, di 5,9-6,1 mld nel 2022, di 6,5-6,7 mld nel. E' quanto prevede il nuovo-23 diche punta su un Cagr tra l'8% e il 10%, anche grazie alla continua ottimizzazione della gestione finanziaria di Gruppo, in particolare con l'aumento delle fonti di finanziamento sostenibili che rappresenteranno circa il 50% del debito lordo totale nel, che comporta un minore costo dell'indebitamento.

TV7Benevento : Enel: piano, ebitda tra 18,7-19,3 mld in 2021, tra 20,7-21,3 mld in 2023... - infoiteconomia : Domani il piano di Enel, potenziale sviluppo in nuove aree come Africa e Asia - LuciaLaVita1 : RT @CislLiguria: 4 ore di #Sciopero del personale di #Enel Distribuzione. presìdi sotto sedi aziendali e #Regione. 'Chiediamo piano straord… - AndreD81 : RT @CislLiguria: Enel Distribuzione, i sindacati dichiarano 4 ore di sciopero: “Subito un piano straordinario di assunzioni” - AndreD81 : RT @CislLiguria: 4 ore di #Sciopero del personale di #Enel Distribuzione. presìdi sotto sedi aziendali e #Regione. 'Chiediamo piano straord… -