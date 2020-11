Coronavirus | Miozzo | “Danno incommensurabile se non riapriamo le scuole”

Leggi su urbanpost

(Di martedì 24 novembre 2020) Agostino, responsabile del Comitato tecnico scientifico (Cts), in un’intervista del Corriere della Sera ha parlato di quanto sia grave il danno per i ragazzi, allontanati dalla scuola per così tanti mesi consecutivi. “Non ci si rende conto del grave danno che si sta infliggendo alle giovani generazioni”, afferma. E suggerisce il ritorno in aula prima di Natale, col rischio che a gennaio la curva risalga. >> Nuovo Dpcm Natale, per dicembre il governo punta a far diventare tutte le Regioni zona giallasulle scuole: “Un danno” Al Corriere della Sera, il responsabile del Ctsha parlato con toni piuttosto forti a proposito della chiusura delle scuole.solleva una problematica che in realtà è sotto gli occhi di tutti, ma che in molti ...