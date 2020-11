Vigili fanno sesso nell’auto di servizio ma dimenticano la radio accesa | aperta un’inchiesta

Leggi su attualitavip.myblog

(Di lunedì 23 novembre 2020) La storia deichea Roma. La divisa, si sa, ha sempre avuto un certo fascino. Per lui. E per lei. Mettici un infinito turno di pattuglia per tutta la notte e Roma che è romantica perfino davanti a un campo nomadi. E il patatrac è fatto: una coppia diurbani, lei sulla quarantina e lui con qualche anno in più, non hanno resistito e si sono lasciati andare asfrenatodicon tanto di scritta sulla fiancata. A testimoniarlo un eloquente audio che qualcuno probabilmente ha registrato approfittando del fatto che i due nella foga avrebbero lasciato l’auto. Il file in perfetto stile YouPorn, secondo quanto risulta a Leggo, è finito sulla scrivania del comandante generale della ...