Tebas | «Superlega? Ipotesi clandestina irrealizzabile»

“Se fosse seria non sarebbe più clandestina”. Il presidente della Liga spagnola, Javier Tebas, ha liquidato così le ipotesi su una Superlega. “Tanti la sognano o sono a favore, ma quando arrivano alla ...Nella giornata di ieri la Liga ha pubblicato i limiti di spesa per i club nella stagione 2020/21: ecco come funziona il "salary cap" del massimo campionato spagnolo.