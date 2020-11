Se fossi cattivo, scriverei alcune cose del Napoli di Gattuso (Di lunedì 23 novembre 2020) Se fossi cattivo limiterei il pezzo a tre azioni. La prima riguarda il meraviglioso colpo di testa di Ibrahimovic. Lo svedese parte da fuori area e va a impattare perfettamente, più o meno ai dodici metri dalla porta. Colpisce forte e indirizza precisamente nell’angolo basso, dove (l’incolpevole) Meret non può arrivare. L’attaccante rossonero rende efficace un cross – che seppur buono – è comunque un cross dalla tre quarti, di quelli che normalmente sono preda dei difensori. Specialmente se i difensori sono due e l’attaccante è uno solo. Koulibaly, invece, pare stare in un mondo tutto suo mentre l’azione avviene, fino a un certo punto non si accorge di nulla, poi capisce che è colpa sua, e fa peggio nel resto della partita. Lo avremo visto una decina di volta spingersi in avanti, un po’ a caso, su azioni dove la sua presenza non sarebbe stata ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 23 novembre 2020) Selimiterei il pezzo a tre azioni. La prima riguarda il meraviglioso colpo di testa di Ibrahimovic. Lo svedese parte da fuori area e va a impattare perfettamente, più o meno ai dodici metri dalla porta. Colpisce forte e indirizza precisamente nell’angolo basso, dove (l’incolpevole) Meret non può arrivare. L’attaccante rossonero rende efficace un cross – che seppur buono – è comunque un cross dalla tre quarti, di quelli che normalmente sono preda dei difensori. Specialmente se i difensori sono due e l’attaccante è uno solo. Koulibaly, invece, pare stare in un mondo tutto suo mentre l’azione avviene, fino a un certo punto non si accorge di nulla, poi capisce che è colpa sua, e fa peggio nel resto della partita. Lo avremo visto una decina di volta spingersi in avanti, un po’ a caso, su azioni dove la sua presenza non sarebbe stata ...

