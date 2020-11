Samsung, nuova promozione: controller Xbox e Game Pass in regalo (Di lunedì 23 novembre 2020) Samsung, grande promozione in arrivo. Acquistando uno degli smartphone indicati, sarà possibile avere un controller Xbox e 3 mesi di Game Pass in omaggio Tra i vari colossi della tecnologia, è impossibile non citare Samsung. L’azienda sudcoreana è da anni tra i più importanti marchi per quanto riguarda l’elettronica in tutti i suoi ambiti: dagli L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 23 novembre 2020), grandein arrivo. Acquistando uno degli smartphone indicati, sarà possibile avere une 3 mesi diin omaggio Tra i vari colossi della tecnologia, è impossibile non citare. L’azienda sudcoreana è da anni tra i più importanti marchi per quanto riguarda l’elettronica in tutti i suoi ambiti: dagli L'articolo proviene da Inews.it.

simoneeeee___ : @alessialuvsu sei la nuova testimonial della Samsung - infoitscienza : Una nuova beta della One UI 3.0 per i Samsung Galaxy S20 suggerisce l’arrivo stabile - laetitiatw : RT @Digital_Day: Dopo anni di competizione tra OLED ed LCD una nuova tecnologia si affaccia all'orizzonte, QNED - mobiusonyeo : può la samsung cambiare canzone alla pubblicità adesso che hanno uscito roba nuova? life goes on è molto bella! - PHONETHRONE2012 : Samsung Galaxy Fit 2 si aggiorna, e arrivano alcune novità: Samsung aggiorna la sua nuova smartband Galaxy Fit 2, e… -