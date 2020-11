Quaranta anni fa il sisma dell'Irpinia che causò 3 mila morti (Di lunedì 23 novembre 2020) commenta Ansa Quasi 3mila morti, più di 8mila feriti e 300mila senzatetto: è il bilancio del terribile terremoto di magnitudo 6.9 che alle 19.34 del 23 novembre 1980 colpì la Campania e la Basilicata. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 23 novembre 2020) commenta Ansa Quasi 3, più di 8feriti e 300senzatetto: è il bilancio del terribile terremoto di magnitudo 6.9 che alle 19.34 del 23 novembre 1980 colpì la Campania e la Basilicata. ...

infoitinterno : Il terremoto di quaranta anni fa: “Da quelle macerie lamenti di uomini soli, l’Irpinia non c’era più” - patricelumumb19 : RT @SonoMaleducata: Quaranta anni fa il terremoto in Irpinia ridusse così la casa dei miei nonni. - gioiafaschifo : RT @MediasetTgcom24: Quaranta anni fa il sisma dell'Irpinia che causò 3 mila morti #irpinia - arabistaanonima : RT @SonoMaleducata: Quaranta anni fa il terremoto in Irpinia ridusse così la casa dei miei nonni. - MediasetTgcom24 : Quaranta anni fa il sisma dell'Irpinia che causò 3 mila morti #irpinia -