Manca personale, per quasi 5 ore chiusa metro C a Roma (Di lunedì 23 novembre 2020) (ANSA) - Roma, 23 NOV - L'intera linea della metro C di Roma è rimasta chiusa stamani per cinque ore. La linea non è entrata in funzione perché Mancava il personale e non si raggiungeva il numero ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 23 novembre 2020) (ANSA) -, 23 NOV - L'intera linea dellaC diè rimastastamani per cinque ore. La linea non è entrata in funzione perchéva ile non si raggiungeva il numero ...

Agenzia_Ansa : 'Manca il personale', a #Roma chiusa per ore la metro C, poi riattivata. Gli utenti: 'Bus pieni, distanziamento add… - fattoquotidiano : La metro C di Roma non apre perché manca personale. Atac: “Accertamenti in corso” - SkyTG24 : Roma, manca il personale: chiusa l’intera linea della metro C - MediasetTgcom24 : Roma, manca il personale: per quasi cinque ore chiusa la metro C #roma - FabioFerrauti : La #vitadatram al tempo del #covid19 (era tanto che non postavo più con questo # e non ho resistito) -