‘Live – Non è la D’Urso’, Taylor Mega choc su Elisabetta Gregoraci: “Mi ha urlato contro nella hall di un albergo” (Di lunedì 23 novembre 2020) Continua ad essere al centro dell’attenzione l’attuale concorrente del Grande Fratello Vip 5 nonché ex moglie di Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci. Dopo essere stata la protagonista di numerose puntate del reality-show condotto da Alfonso Signorini per la presunta amicizia speciale che la legava al coinquilino Pierpaolo Pretelli, ora l’attenzione si è spostata sul rapporto alquanto burrascoso tra la conduttrice calabrese e la new entry della trasmissione Selvaggia Roma, ex concorrente di Temptation Island insieme a Francesco Chiofalo. Selvaggia ha dimostrato sin da subito di voler minare i già precari equilibri tra Pierpaolo ed Elisabetta, provando ad instillare nell’ex velino il dubbio che la donna non sia come lui crede. Se in un primo momento, Elisabetta ha cercato di mantenere la calma e non rispondere alle ... Leggi su isaechia (Di lunedì 23 novembre 2020) Continua ad essere al centro dell’attenzione l’attuale concorrente del Grande Fratello Vip 5 nonché ex moglie di Flavio Briatore,. Dopo essere stata la protagonista di numerose puntate del reality-show condotto da Alfonso Signorini per la presunta amicizia speciale che la legava al coinquilino Pierpaolo Pretelli, ora l’attenzione si è spostata sul rapporto alquanto burrascoso tra la conduttrice calabrese e la new entry della trasmissione Selvaggia Roma, ex concorrente di Temptation Island insieme a Francesco Chiofalo. Selvaggia ha dimostrato sin da subito di voler minare i già precari equilibri tra Pierpaolo ed, provando ad instillare nell’ex velino il dubbio che la donna non sia come lui crede. Se in un primo momento,ha cercato di mantenere la calma e non rispondere alle ...

LegaSalvini : Salvini a Berlusconi: 'Non perdiamo tempo a litigare' - Noiconsalvini : ++ QUESTA SERA IL CAPITANO TORNA DA BARBARA D’URSO! ++ ?? IN DIRETTA ORE 21.15 circa > “Live - non è la d’Urso” (Ca… - Benji_Mascolo : Si i live mi mancano tanto!!! Tantissimo!! Ma musica non ho mai smesso di farla.. scrivo e registro anche qui, nei… - zazoomblog : Ascolti Tv domenica 22 novembre 2020: Live non è la D’Urso Che tempo che fa Jurassik World dati Auditel e share -… - IsaeChia : ‘#Live - NonelaDUrso’, #TaylorMega choc su #ElisabettaGregoraci: “Mi ha urlato contro nella hall di un albergo” -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Live Non "Digitale per promuovere il patrimonio culturale italiano": così Laura Moro, direttrice della Digital Library del MiBACT durante la trasmissione della terza giornata del WMF 2020 Fortune Italia