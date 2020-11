Incredibile scoperta a Pompei | ritrovati nuovi resti umani

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 23 novembre 2020) Una nuovanel Parco Archeologico dista emozionando il mondo intero. Grazie alla sofisticata tecnica dei calchi in gesso, un gruppo di archeologi ha riportato alla luce i corpi intatti di 2 uomini che persero la vita durante la grande eruzione del Vesuvio, avvenuta nel 79 d.C. L’emozione del Direttore del Parco Archeologico Le vittime, come ha riportato l’Ansa, sarebbero 2 uomini: un riccoano, probabilmente il padrone -di circa 40 anni- ritrovato avvolto in un mantello, ed il suo giovane schiavo, probabilmente 20enne, avvolto in una tunica. “Unaeccezionale, anche perché per la prima volta dopo più di 150 anni, dal primo impiego della tecnica, è stato possibile non solo realizzare calchi perfettamente riusciti delle vittime, ma anche indagare e documentare con nuove tecnologie le ...