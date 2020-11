Il vaccino su cui ha investito Speranza è quello che funziona di meno. Serve una doppia dose (Di lunedì 23 novembre 2020) Il vaccino sviluppato dall’Università di Oxford contro il coronavirus risulta efficace al 70%. Lo ha annunciato la AstraZeneca spiegando che la sua efficacia è stata dimostrata in due segmenti di studio. La Bbc sostiene che si tratta allo stesso tempo di un successo e di una delusione dopo che i vaccini messi a punto da Pfizer e Moderna hanno mostrato una protezione al 90%. Il vaccino di Astrazeneca e il governo italiano Risultati incoraggianti, certo, ma notevolmente meno positivi di quelli sperati. Di fatto, Serve una dose doppia per garantire una certa affidabilità. Sul vaccino di Astrazeneca, coprodotto dai laboratori di Pomezia, il governo ha investito tutto o quasi. ”Noi stiamo investendo più che possiamo sul vaccino. Abbiamo un ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 23 novembre 2020) Ilsviluppato dall’Università di Oxford contro il coronavirus risulta efficace al 70%. Lo ha annunciato la AstraZeneca spiegando che la sua efficacia è stata dimostrata in due segmenti di studio. La Bbc sostiene che si tratta allo stesso tempo di un successo e di una delusione dopo che i vaccini messi a punto da Pfizer e Moderna hanno mostrato una protezione al 90%. Ildi Astrazeneca e il governo italiano Risultati incoraggianti, certo, ma notevolmentepositivi di quelli sperati. Di fatto,unaper garantire una certa affidabilità. Suldi Astrazeneca, coprodotto dai laboratori di Pomezia, il governo hatutto o quasi. ”Noi stiamo investendo più che possiamo sul. Abbiamo un ...

