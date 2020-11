Il prof Tarro | “I morti Covid sono colpa dei drammatici fallimenti di questa gestione”

Leggi su ilparagone

(Di lunedì 23 novembre 2020) “La tragedia che oggi ci viene sbandierata per giustificare vessatori e inutili lockdown non è legata al virus ma alla sbagliata gestione dell’emergenza messa in atto per affrontarla”. Parole e musica del. Giulio. In una lunga intervista di Francesco Santoianni per lantidplomatico.it,dice la sua su come è stata gestita – e si sta gestendo – tutta la vicendain Italia: “Intanto una precisazione. Ogni anno, in Italia muoiono mediamente 650.000 persone, per lo più anziane. Secondo l’ISTAT, tra le patologie considerate come cause di morte (dopo quelle dell’apparato circolatorio e i tumori) al terzo posto cile cosiddette ‘polmoniti’, spesso inglobate nel termine ‘influenza’. Polmoniti e influenza che ogni anno provocano il collasso di reparti di Terapia intensiva e Pronto ...