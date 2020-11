Il Collegio, protagonista del 1992 ha il Covid: “Sono in quarantena” (Di lunedì 23 novembre 2020) Marco Crivellini de Il Collegio ha il Covid-19. L’alunno dell’edizione attuale ambientata nel 1992 ha confessato su Instagram di aver contratto il CoronaVirus, ma di essere totalmente asintomatico. “Faccio questa storia su Instagram, ndr perché vi devo informare che questa mattina ho fatto il tampone e sono risultato positivo al Covid. Ovviamente io sto bene e non ho sintomi. Vi volevo dire che se in 14 giorni vedete che non posto è perché non posso andare in giro a fare foto e mi devo fare la quarantena a casa, quindi mi raccomando: mettetevi la mascherina”. Marco Crivellini è al momento il primo (e per fortuna unico) protagonista de Il Collegio 1992 ad esser risultato positivo al Covid-19 ed il suo nome è spesso finito su questo blog per tutto il ... Leggi su biccy (Di lunedì 23 novembre 2020) Marco Crivellini de Ilha il-19. L’alunno dell’edizione attuale ambientata nelha confessato su Instagram di aver contratto il CoronaVirus, ma di essere totalmente asintomatico. “Faccio questa storia su Instagram, ndr perché vi devo informare che questa mattina ho fatto il tampone e sono risultato positivo al. Ovviamente io sto bene e non ho sintomi. Vi volevo dire che se in 14 giorni vedete che non posto è perché non posso andare in giro a fare foto e mi devo fare la quarantena a casa, quindi mi raccomando: mettetevi la mascherina”. Marco Crivellini è al momento il primo (e per fortuna unico)de Ilad esser risultato positivo al-19 ed il suo nome è spesso finito su questo blog per tutto il ...

