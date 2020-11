Il caffè aiuta la concentrazione. Ecco perché (Di lunedì 23 novembre 2020) Un ottimo lavoro di squadra? Inizia con un buon caffè per tutti. Questa bevanda sembra far funzionare la sua 'magia' in team rendendoci più vigili, quindi aiutandoci nella concentrazione. Lo rileva uno studio dell'Università della California a Davis e della Ohio State University, pubblicato sulla rivista Journal of Psychopharmacology. In una serie di due esperimenti, svolti su un campione di 72 studenti universitari, i ricercatori hanno scoperto che le persone davano giudizi più positivi sulle prestazioni del proprio gruppo in un compito - e sul loro personale contributo - se prima bevevano caffè con caffeina, dimostrando anche che si tendeva a parlare di più in un contesto di gruppo sotto l'influenza del caffè normale, più che bevendo invece quello decaffeinato.Il primo studio ha coinvolto studenti ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 23 novembre 2020) Un ottimo lavoro di squadra? Inizia con un buonper tutti. Questa bevanda sembra far funzionare la sua 'magia' in team rendendoci più vigili, quindindoci nella. Lo rileva uno studio dell'Università della California a Davis e della Ohio State University, pubblicato sulla rivista Journal of Psychopharmacology. In una serie di due esperimenti, svolti su un campione di 72 studenti universitari, i ricercatori hanno scoperto che le persone davano giudizi più positivi sulle prestazioni del proprio gruppo in un compito - e sul loro personale contributo - se prima bevevanocon caffeina, dimostrando anche che si tendeva a parlare di più in un contesto di gruppo sotto l'influenza delnormale, più che bevendo invece quello decaffeinato.Il primo studio ha coinvolto studenti ...

