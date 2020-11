Globe Soccer Awards, da Ronaldo a Buffon: tanta Juventus tra le nomination (Di lunedì 23 novembre 2020) Globe Soccer Awards – Sono anni straordinari quelli vissuti dalla Juventus. Da 9 scudetti consecutivi, diverse coppe nazionali e due finali di Champions, fino all’acquisto di Cristiano Ronaldo. Anni gloriosi per i tifosi bianconeri, che innalzano la Juve tra le grandi d’Europa nell’ultimo secolo. Infatti tra le nomination per i Globe Soccer Award c’è tantissima Juventus. Ecco le candidature bianconere. Globe Soccer Awards, tutte le candidature della Juventus Innanzitutto Ronaldo. CR7 è in lizza per vincere il premio come miglior giocatore del 2020 insieme a Lewandowski, Immobile, Benzema, Marquinhos, Manè, Gnabry ed il rivale di sempre Leo Messi. La ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 23 novembre 2020)– Sono anni straordinari quelli vissuti dalla. Da 9 scudetti consecutivi, diverse coppe nazionali e due finali di Champions, fino all’acquisto di Cristiano. Anni gloriosi per i tifosi bianconeri, che innalzano la Juve tra le grandi d’Europa nell’ultimo secolo. Infatti tra leper iAward c’è tantissima. Ecco le candidature bianconere., tutte le candidature dellaInnanzitutto. CR7 è in lizza per vincere il premio come miglior giocatore del 2020 insieme a Lewandowski, Immobile, Benzema, Marquinhos, Manè, Gnabry ed il rivale di sempre Leo Messi. La ...

OfficialSSLazio : ?? @ciroimmobile è stato inserito tra i candidati al 'Player of the Year' dei @Globe_Soccer! Clicca qui per votare… - Orly_De_Rossi : VOTA E FAI VOTARE CIRUZZO NOSTRO A CANNONE ?? Ciro Immobile è stato inserito tra i candidati al 'Player of the Year'… - marcomempi : RT @OfficialSSLazio: ?? @ciroimmobile è stato inserito tra i candidati al 'Player of the Year' dei @Globe_Soccer! Clicca qui per votare #Ki… - OliveriJVito1 : RT @forzaroma: #GlobeSoccer Awards, #Totti in lizza come giocatore del secolo #ASRoma @Globe_Soccer - 89Stefanini : @Globe_Soccer LUKAKU GIOCA A BOCCE? QUANTA INCONPETENZA !!!!! -