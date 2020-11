F1 | Zak Brown esalta Alonso | “Pilota più completo con cui abbia mai lavorato”

Leggi su sportface

(Di lunedì 23 novembre 2020) “Penso che l’Alpine esaranno un binomio molto difficile da battere in pista. Nella mia breve carriera in Formula 1 è sicuramente il pilota piùcon cuimai. Lo ha detto Zak, il CEO della McLaren, in un’intervista in cui hato la figura di Fernando, pilota con cui ha lavorato e che si appresta a tornare in Formula 1 alla guida della Renault che diventerà il team Alpine: “La sua etica del lavoro e la sua intelligenza non sono seconde a nessuno. Ho un rapporto straordinario con lui nonostantemo avuto momenti belli e brutti. Lavorare con lui è risultato molto semplice: Fernando dà sempre tutto, in ogni giro, ogni weekend. Non importa che si lotti per la settima o la diciassettesima posizione lui ...