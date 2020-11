Coronavirus | l’OMS detta la linea | “Pranzi e cene a Natale con la famiglia? Ecco cosa fare”

Leggi su mediagol

(Di lunedì 23 novembre 2020) L'espandersi del Covid 19 sta mettendo nuovamente in ginocchio il mondo intero., Conte: “ildegli italiani, non ripeteremo l’errore dell’estate”La pandemia che ha iniziato a circolare la scorsa Primavera non ha intenzione di rallentare e di conseguenza ha costretto paesi europei e non ad adottare misure restrittive per evitare il propagarsi del virus. L'Italia è stata divisa, come si è a conoscenza, in tre zone con limitazioni importanti che continueranno ad essere in vigore anche durante le festività natalizie. Intanto arrivano le parole di Maria Van Kerkhove, capo del gruppo tecnico dell'OMS.Italia, Boccia è categorico: “? Con 600 morti al giorno non si parla di cenoni”"La decisione più difficile in alcune situazioni è la più sicura, ossia quella di non ...