Coronavirus, il Dpcm per un “Natale sobrio”: cenone con il coprifuoco (Di lunedì 23 novembre 2020) Dopo l’ipotesi di eliminare qualche restrizione per il periodo natalizio, il governo cambia direzione: nessun “Dpcm di Natale”. La prospettiva circolata negli scorsi giorni era quella di lasciare più libertà ai cittadini nel periodo natalizio, sia per risollevare l’umore dei cittadini, sia per sostenere le attività economiche in un periodo fondamentale come quello natalizio. Ma i “rigoristi” continuano ad avere la meglio. >> Vaccino Coronavirus, l’Aifa: “E’ sicuro, rispettate tutte le fasi per validarlo e testarlo” Il Dpcm del 4 dicembre Il “Natale sobrio” del governo Conte avrà quindi regole rigide, anche nelle zone arancioni e gialle. Il governo vuole scongiurare una possibile impennata a gennaio. Pertanto, il Dpcm del 4 dicembre, che potrebbe rimanere in vigore fino al 6 ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 23 novembre 2020) Dopo l’ipotesi di eliminare qualche restrizione per il periodo natalizio, il governo cambia direzione: nessun “di Natale”. La prospettiva circolata negli scorsi giorni era quella di lasciare più libertà ai cittadini nel periodo natalizio, sia per risollevare l’umore dei cittadini, sia per sostenere le attività economiche in un periodo fondamentale come quello natalizio. Ma i “rigoristi” continuano ad avere la meglio. >> Vaccino, l’Aifa: “E’ sicuro, rispettate tutte le fasi per validarlo e testarlo” Ildel 4 dicembre Ildel governo Conte avrà quindi regole rigide, anche nelle zone arancioni e gialle. Il governo vuole scongiurare una possibile impennata a gennaio. Pertanto, ildel 4 dicembre, che potrebbe rimanere in vigore fino al 6 ...

