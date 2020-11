Borse 23 novembre, i mercati europei aprono in rialzo (Di lunedì 23 novembre 2020) Borse 23 novembre. Inizia una nuova settimana per i mercati. I vaccini spingono gli indici europei in rialzo. MILANO – Borse 23 novembre. Dopo una chiusura di venerdì in positivo, per i mercati inizia una nuova settimana ricca di incertezze. La speranza sui vaccini potrebbe dare una spinta importante ai listini, ma i contagi e le possibili restrizioni rischiano di essere un peso importante per gli indici. Borse 23 novembre, Piazza Affari apre in positivo Con Tokyo chiusa per festività, in Asia Hong Kong (+0,11%) e Shanghai (+1,09%) hanno chiuso in positivo. Apertura in rialzo anche nel Vecchio Continente. Milano si conferma la Maglia Rosa con un rialzo dello 0,91%. Parigi ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 23 novembre 2020)23. Inizia una nuova settimana per i. I vaccini spingono gli indiciin. MILANO –23. Dopo una chiusura di venerdì in positivo, per iinizia una nuova settimana ricca di incertezze. La speranza sui vaccini potrebbe dare una spinta importante ai listini, ma i contagi e le possibili restrizioni rischiano di essere un peso importante per gli indici.23, Piazza Affari apre in positivo Con Tokyo chiusa per festività, in Asia Hong Kong (+0,11%) e Shanghai (+1,09%) hanno chiuso in positivo. Apertura inanche nel Vecchio Continente. Milano si conferma la Maglia Rosa con undello 0,91%. Parigi ...

