Amici, ex protagonista a processo: body shaming a una fan (Di lunedì 23 novembre 2020) Guai in vista per un ex protagonista di Amici portato in tribunale da una fan insultata durante una diretta social dal giovane cantante e dalla sorella. Solo qualche mese fa, una diretta Instagram del cantante Daniel Cosmic – all’anagrafe Daniel Piccirillo – fece molto discutere per le parole utilizzate nei confronti di una giovanissima fan. L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 23 novembre 2020) Guai in vista per un exdiportato in tribunale da una fan insultata durante una diretta social dal giovane cantante e dalla sorella. Solo qualche mese fa, una diretta Instagram del cantante Daniel Cosmic – all’anagrafe Daniel Piccirillo – fece molto discutere per le parole utilizzate nei confronti di una giovanissima fan. L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

teatrolafenice : ?? Siamo ora in onda con la sinfonia n. 6 anche conosciuta col nome di “Patetica” - Michele27270153 : RT @chetempochefa: 'È un varietà un po' atipico. Ci sarà il mio camerino che diventerà un confessionale con i miei ospiti, anzi i miei amic… - WonderKastro : RT @teatrolafenice: ?? Siamo ora in onda con la sinfonia n. 6 anche conosciuta col nome di “Patetica” - _Chiara_ : RT @teatrolafenice: ?? Siamo ora in onda con la sinfonia n. 6 anche conosciuta col nome di “Patetica” - morena_faenza : RT @chetempochefa: 'È un varietà un po' atipico. Ci sarà il mio camerino che diventerà un confessionale con i miei ospiti, anzi i miei amic… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici protagonista Amici 20, Alessandra Celentano “massacra” Rosa: interviene Lorella Cuccarini Il Fatto Quotidiano La giovanissima Grazia Gagliardi brilla su Sky, l'attrice protagonista di "Sara & Marti"

Dal Liceo ceccanese e dai suoi laboratori teatrali fino alla prima serata su Sky: un traguardo importante raggiunto nelle due stagioni del teen-drama televisivo ...

Domeniche da Tiffany: trama, romanzo, anticipazioni e curiosità sul film in onda su TV8

Un pomeriggio romantico su TV8 con il film Domeniche da Tiffany, tratto dall'omonimo romanzo e con protagonisti gli attori Alyssa Milano ed Eric Winter ...

Dal Liceo ceccanese e dai suoi laboratori teatrali fino alla prima serata su Sky: un traguardo importante raggiunto nelle due stagioni del teen-drama televisivo ...Un pomeriggio romantico su TV8 con il film Domeniche da Tiffany, tratto dall'omonimo romanzo e con protagonisti gli attori Alyssa Milano ed Eric Winter ...