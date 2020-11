Al via il processo contro Sarkozy. L’ex presidente rischia fino a 10 anni di carcere (Di lunedì 23 novembre 2020) Parigi, 23 nov – Sarà inaugurato oggi il processo contro Nicolas Sarkozy, presidente della Francia dal 2007 al 2012. È la prima volta che un ex inquilino dell’Eliseo finisce fisicamente alla sbarra. Lo stesso era avvenuto al suo predecessore Jacques Chirac, che nel 2011 fu condannato a due anni di carcere. Chirac, però, non si presentò mai in tribunale a causa delle sue precarie condizioni di salute. Sarà invece presente in aula Sarkozy, che dovrà rispondere dell’accusa di corruzione. Qualora si arrivasse a una condanna, L’ex presidente rischia fino a dieci anni di carcere. Sarkozy alla sbarra A finire alla sbarra ci sarà anche l’avvocato di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 23 novembre 2020) Parigi, 23 nov – Sarà inaugurato oggi ilNicolasdella Francia dal 2007 al 2012. È la prima volta che un ex inquilino dell’Eliseo finisce fisicamente alla sbarra. Lo stesso era avvenuto al suo predecessore Jacques Chirac, che nel 2011 fu condannato a duedi. Chirac, però, non si presentò mai in tribunale a causa delle sue precarie condizioni di salute. Sarà invece presente in aula, che dovrà rispondere dell’accusa di corruzione. Qualora si arrivasse a una condanna,a diecidialla sbarra A finire alla sbarra ci sarà anche l’avvocato di ...

ValentinoRuffa1 : @gzic45 Un contadino che consumò 2 uova al tegame fu chiamato a processo per non averle pagate, con l'accusa:le due… - IlPrimatoN : 'Sarko' è accusato di corruzione - codeghino10 : RT @MediasetTgcom24: Francia, via al processo di Sarkozy: accusato di corruzione #nicolassarkozy - LuigiF97101292 : RT @MediasetTgcom24: Francia, via al processo di Sarkozy: accusato di corruzione #nicolassarkozy - ABMnewscom : FCA Bank e I3P lanciano “DIGITAL FACTORY” per promuovere soluzioni tramite il processo di open innovation… -