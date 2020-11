Al Lullaby | chiudiamo gli occhi con Grimes

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 23 novembre 2020) Si dice che il sonno dei bambini sia sacro. Non solo perché questo concede qualche momento di tregua ai genitori. Dormire è fondamentale per grandi e piccini. Sebbene si tratti di un’azione fisiologica, i disturbi che caratterizzano il viaggio nel mondo onirico sembrano essere sempre in aumento. Eppure, l’incontro con Morfeo non rappresenta solo un sano ricostituente. Specialmente per i bambini, dormire è importante per sviluppare al meglio le funzioni cerebrali. In generale, un sonno ristoratore funge da coadiuvante per la salute mentale e fisica. Ecco perché la musicistaha deciso di creare “Al”. Che cos’è “Al”? Il titolo parla chiaro. Il termine “” significa infatti “ninnananna”. Solo che non si tratta di una semplice canzoncina finalizzata a far addormentare i bambini. “Al ...