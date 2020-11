Napoli-Milan, non solo Pioli e Murelli positivi: mancano sei componenti dello staff (Di domenica 22 novembre 2020) Milan a Napoli senza quasi l’intero staff tecnico. Il Covid-19 infatti non ha colpito solamente l’allenatore Stefano Pioli e il vice Giacomo Murelli ma ben sei componenti dello staff tecnico come rivelato da Beppe Di Stefano di Sky Sport. Nel posticipo dell’ottava giornata del campionato di Serie A 2020/2021 sarà dunque Daniele Bonera a guidare i rossoneri coadiuvato da pochi altri membri dello staff rossonero, tra cui figura anche Nelson Dida, preparatore dei portieri. Una situazione davvero inedita. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 22 novembre 2020)senza quasi l’interotecnico. Il Covid-19 infatti non ha colpito solamente l’allenatore Stefanoe il vice Giacomoma ben seitecnico come rivelato da Beppe Di Stefano di Sky Sport. Nel posticipo dell’ottava giornata del campionato di Serie A 2020/2021 sarà dunque Daniele Bonera a guidare i rossoneri coadiuvato da pochi altri membrirossonero, tra cui figura anche Nelson Dida, preparatore dei portieri. Una situazione davvero inedita. SportFace.

