Justine Mattera | la fatica del nuovo inizio | “Quanto è difficile…”

Leggi su youmovies

(Di domenica 22 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha avuto modo di raccontare la sua enorme, quella di riprendere le proprie normali attività:Ripartire con la propria vita non è mai facile, soprattutto se si è stati fermi, in casa, per tantissimo tempo. Alla fine, però, bisogna ripartire, prendere coraggio ed essere in grado di sapere andare