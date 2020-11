Il G20 si impegna per un'equa distribuzione dei vaccini (Di domenica 22 novembre 2020) C'è la lotta al Covid, sul doppio fronte sanitario ed economico al centro del G20 che si è aperto ieri per la prima volta nella storia in teleconferenza proprio a causa dell'epidemia. In un mondo che ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 22 novembre 2020) C'è la lotta al Covid, sul doppio fronte sanitario ed economico al centro del G20 che si è aperto ieri per la prima volta nella storia in teleconferenza proprio a causa dell'epidemia. In un mondo che ...

gualtierieurope : Importante accordo al #G20 per un’azione coordinata di tutti i maggiori creditori dei paesi a basso reddito per rid… - IldeAlberti : RT @gualtierieurope: Importante accordo al #G20 per un’azione coordinata di tutti i maggiori creditori dei paesi a basso reddito per ridurr… - Paoloboi69 : RT @gualtierieurope: Importante accordo al #G20 per un’azione coordinata di tutti i maggiori creditori dei paesi a basso reddito per ridurr… - lore526 : RT @gualtierieurope: Importante accordo al #G20 per un’azione coordinata di tutti i maggiori creditori dei paesi a basso reddito per ridurr… - Marilenapas : RT @gualtierieurope: Importante accordo al #G20 per un’azione coordinata di tutti i maggiori creditori dei paesi a basso reddito per ridurr… -