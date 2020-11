Domenica In, Bruno Vespa in difficoltà con la mascherina (Di domenica 22 novembre 2020) Anche Bruno Vespa ospite di Mara Venier a Domenica In . Il giornalista è intervenuto nel programma di Rai1 durante il consueto spazio informativo dedicato all'emergenza coronavirus. Invitato a ... Leggi su leggo (Di domenica 22 novembre 2020) Ancheospite di Mara Venier aIn . Il giornalista è intervenuto nel programma di Rai1 durante il consueto spazio informativo dedicato all'emergenza coronavirus. Invitato a ...

Giacinto_Bruno : RT @carmelo_lipari: Renzi fa parte del Governo, vero? Almeno fino a questa domenica? - Bruno__wolfe : RT @salvosottile: Galli in tv da lunedì alla domenica. Lui come altri. Forse bisognerebbe provare a non invitare nessun virologo in televis… - elettromiki59 : @chetempochefa @AndreaBocelli @RaiTre @fabfazio Caro Fazio non mi invitare anche Bruno Vespa per pubblicizzare il n… - angelodv1 : Bruno Vespa anche a domenica in con il suo libro,ci manca solo che viene a casa mia.mi piacerebbe sapere come fa ad… - OsservatorioLor : Bruno Vespa esperto in virologia, infettivologia, epidemiologia. Mara Venier e Domenica In stanno facendo un pessimo servizio. #DomenicaIn -