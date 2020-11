Violento nubifragio su Crotone | strade allagate e persone bloccate in auto “Cittadini restino in casa | la situazione è destinata a peggiorare”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 novembre 2020) Quasi duecento millimetri di pioggia caduta in appena un’ora hanno fatto scattare l’emergenza maltempo ae in tutta la provincia calabrese. Vigili del Fuoco e Protezione civile sono stati mobilitati già dalle prime ore del mattino con centinaia di interventi per disagi, allagamenti e per liberare alcunerimastenelle loro. Uncosìche ha ricordato ai cittadini l’alluvione del 1996 che causò sei vittime e danni per milioni di euro. Al momento non si registrano feriti ma lameteo in queste ore èa peggiorare per cui è stato rinnovato l’invito a tutti i cittadini di restare aper motivi di sicurezza ma anche per non ostacolare il lavoro delle squadre di soccorso ...