Roma, due immigrati fanno razzie all’ospedale San Camillo. E c’è chi ruba il cibo ai pazienti (Di sabato 21 novembre 2020) Due stranieri imperversavano per tutto il quartiere, mettendo a segno furti in negozi, distributori di benzina e anche all’interno dell’ospedale San Camillo. Alla fine sono stati incastrati grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza di una banca: così la polizia è stata in grado di arrestare un egiziano di 33 anni e un somalo di 39, in combutta per commettere i crimini. I fatti si sono verificati nella zona di Monteverde, a Roma. Le razzie della coppia a Monteverde I due stranieri hanno messo a segno numerosi furti in bar, rivendite di tabacchi, distributori di bevande nell’Ospedale San Camillo e pompe di benzina. Per sfondare le vetrate utilizzavano in alcuni casi dei pali metallici per la segnaletica stradale, divelti dal marciapiede. Gli agenti del commissariato di zona li hanno arrestati al termine ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 21 novembre 2020) Due stranieri imperversavano per tutto il quartiere, mettendo a segno furti in negozi, distributori di benzina e anche all’interno dell’ospedale San. Alla fine sono stati incastrati grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza di una banca: così la polizia è stata in grado di arrestare un egiziano di 33 anni e un somalo di 39, in combutta per commettere i crimini. I fatti si sono verificati nella zona di Monteverde, a. Ledella coppia a Monteverde I due stranieri hanno messo a segno numerosi furti in bar, rivendite di tabacchi, distributori di bevande nell’Ospedale Sane pompe di benzina. Per sfondare le vetrate utilizzavano in alcuni casi dei pali metallici per la segnaletica stradale, divelti dal marciapiede. Gli agenti del commissariato di zona li hanno arrestati al termine ...

virginiaraggi : Voglio mostrarvi le immagini di un altro cantiere che abbiamo aperto per aumentare la mappa di ciclabili a Roma. In… - virginiaraggi : Ferma condanna per due esponenti di Forza Nuova che sabato a Roma hanno insultato una vigilessa: aveva chiesto loro… - Agenzia_Ansa : #nocovid in piazza. Manifestazione non autorizzata a #Roma in piazza Venezia, manifestanti allontanati dalla… - pasdran : RT @TroianoMassimo1: ++VIRGINIA ORGOGLIO CAPITALE++ Se facciamo un confronto, qui sono due le cose.. o prima della Raggi Roma è stata amm… - sara_twins461 : RT @Tony15989300: Camminando in una sera qualunque, in una Roma deserta, è bello vedere due innamorati che si baciano appassionatamente, e… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma due Roma, due immigrati fanno razzie all'ospedale San Camillo. E c'è chi ruba il cibo ai... Il Secolo d'Italia Covid: stop all'accordo sui viaggi tra Hong Kong e Singapore

ROMA, 21 NOV - L'accordo per i "viaggi sicuri" (travel bubble) siglato tra Hong Kong e Singapore che doveva entrare in vigore domani è stato posticipato dopo un improvviso aumento di casi di coronavir ...

Energia: Gnl protagonista a Genova e Liguria per nuove interconnessioni in mediterraneo

Roma, 20 nov. (Adnkronos) - Due giorni di dibattiti focalizzati sulle prospettive del trasporto marittimo del Gas naturale liquefatto (Gnl) e le opportunità di stoccaggio del combustibile nella region ...

ROMA, 21 NOV - L'accordo per i "viaggi sicuri" (travel bubble) siglato tra Hong Kong e Singapore che doveva entrare in vigore domani è stato posticipato dopo un improvviso aumento di casi di coronavir ...Roma, 20 nov. (Adnkronos) - Due giorni di dibattiti focalizzati sulle prospettive del trasporto marittimo del Gas naturale liquefatto (Gnl) e le opportunità di stoccaggio del combustibile nella region ...