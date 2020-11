“Però non chiamatemi così” Clamoroso Salvini | interrompe l' intervista sul Covid | poi spiazza tutti con un gesto

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 21 novembre 2020) L'autocritica è ormai diventata un'usanza poco diffusa in politica, soprattutto in tempi di pandemia. Quindi fa notizia che l'unico a farla sia Matteo, che in un'a SkyTg24 ha dichiarato di aver compreso e corretto la sua posizione sul, definendo un “errore” il convegno al Senato che aveva scatenato un putiferio perché molto controverso per contenuti definiti “negazionisti”. Il fatto che il segretario leghista lo abbia riconosciuto come tale è un segnale politico importante, dato che con 700 morti al giorno c'è poco da essere “negazionista”, anche se qualcuno coraggiosamente ancora ci prova. Proprio riguardo a questo termineha cortesemente chiesto di non usarlo più, almeno quando ci si riferisce a lui che aveva solo espresso dei dubbi legittimi ma non ha mai negato l'esistenza di una ...