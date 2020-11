MotoGP, Jorge Lorenzo risponde alle critiche di Crutchlow: “Da quando non ci sono io Yamaha e Ducati vincono meno” (Di sabato 21 novembre 2020) Il Mondiale MotoGP 2020 si avvia alla conclusione. Il sipario sta per calare e il verdetto più importante è stato emesso: lo spagnolo Joan Mir è campione del mondo sulla Suzuki. Un esito inaspettato frutto di tante variabili: il Covid-19 e l’infortunio dell’asso iberico Marc Marquez i fattori principali. Ebbene, un’annata ai titoli di coda, ma motivi di che parlare ce ne sono. Uno tra questi riguarda il confronto dialettico tra il britannico Cal Crutchlow e il maiorchino Jorge Lorenzo. Come è ufficiale, Crutchlow, attualmente impegnato nel Team LCR Honda, dal 2021 sarà il nuovo tester in Yamaha, prendendo il posto di Lorenzo. Cal, a domanda, ha dichiarato che se la Casa di Iwata ha preso questa decisione è frutto del fatto che Jorge ... Leggi su oasport (Di sabato 21 novembre 2020) Il Mondiale2020 si avvia alla conclusione. Il sipario sta per calare e il verdetto più importante è stato emesso: lo spagnolo Joan Mir è campione del mondo sulla Suzuki. Un esito inaspettato frutto di tante variabili: il Covid-19 e l’infortunio dell’asso iberico Marc Marquez i fattori principali. Ebbene, un’annata ai titoli di coda, ma motivi di che parlare ce ne. Uno tra questi riguarda il confronto dialettico tra il britannico Cale il maiorchino. Come è ufficiale,, attualmente impegnato nel Team LCR Honda, dal 2021 sarà il nuovo tester in, prendendo il posto di. Cal, a domanda, ha dichiarato che se la Casa di Iwata ha preso questa decisione è frutto del fatto che...

