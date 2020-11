Le 4 donne più infedeli nella virtualità. Ecco i loro segni (Di sabato 21 novembre 2020) Al giorno d’oggi, molti grandi amori emergono attraverso lo schermo di un computer. Secondo gli esperti astrologi, alcuni segni dello zodiaco, tra le donne, sono particolarmente portati verso l’infedeltà virtuale, che ultimamente trova una frequenza sempre maggiore, a causa dei vari periodi di quarantena, che ci obbligano a rimanere in casa, cercando compagnia online. Sembra che siano 3 i segni femminili che maggiormente utilizzano i social network o applicazioni simili, per cercare una nuova compagnia nella loro vita e sono i seguenti: credit: pixabay/nastya gepp 1. Ariete Le donne dell’Ariete hanno davvero detestato la quarantena e l’ansia ha preso una buona parte delle loro vite. Queste donne sentono un estremo bisogno di interagire con nuove ... Leggi su virali.video (Di sabato 21 novembre 2020) Al giorno d’oggi, molti grandi amori emergono attraverso lo schermo di un computer. Secondo gli esperti astrologi, alcunidello zodiaco, tra le, sono particolarmente portati verso l’infedeltà virtuale, che ultimamente trova una frequenza sempre maggiore, a causa dei vari periodi di quarantena, che ci obbligano a rimanere in casa, cercando compagnia online. Sembra che siano 3 ifemminili che maggiormente utilizzano i social network o applicazioni simili, per cercare una nuova compagniavita e sono i seguenti: credit: pixabay/nastya gepp 1. Ariete Ledell’Ariete hanno davvero detestato la quarantena e l’ansia ha preso una buona parte dellevite. Questesentono un estremo bisogno di interagire con nuove ...

