Covid Campania, inizia a scendere l’indice Rt: ora si attesta a 1,1 (Di sabato 21 novembre 2020) La Campania è stata sicuramente una delle regioni più colpite dalla seconda ondata di Coronavirus. Per questo motivo, il Governo e la Regione Campania hanno e stanno adottando misure per contenere il dilagarsi della pandemia. Proprio nelle ultime ore, inoltre, il presidente Vincenzo De Luca ha annunciato che, molto probabilmente, le scuole non riapriranno il L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 21 novembre 2020) Laè stata sicuramente una delle regioni più colpite dalla seconda ondata di Coronavirus. Per questo motivo, il Governo e la Regionehanno e stanno adottando misure per contenere il dilagarsi della pandemia. Proprio nelle ultime ore, inoltre, il presidente Vincenzo De Luca ha annunciato che, molto probabilmente, le scuole non riapriranno il L'articolo

Agenzia_Ansa : Napoli, esordio per #Biden nel presepe tra pastori con la mascherina Opera dell'artigiano Di Virgilio, 'elezione Us… - SkyTG24 : Covid Campania, oltre quattromila casi nelle ultime 24 ore. DIRETTA - Corriere : De Luca in diretta su Facebook: “Il 24 non riapriremo le scuole senza garanzie. Gli ispettori in Campania? Sono una… - Paolo24990399 : Covid, De Luca: «Ma quale zona rossa, in Campania c’è la zona rosè, la z... - Giamma65 : RT @Cartabellotta: La dissociazione tra i numeri ufficiali e il mondo reale arriva dallo studio @anaao_assomed sulle % di saturazione letti… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania Coronavirus, nuovi positivi a Sarno: c’è un medico dell’ospedale

Cronachedellacampania.it - Testata giornalistica Reg N. 1301/2016 RS N.7 ROC 030531 Direttore : Giuseppe Del Gaudio Email : info [@] cronachedellacampaina.it Ove non espressamente ...

Coronavirus, De Luca: la Campania non è zona rossa ma zona rosè

Qualcuno in Italia può dire seriamente che abbiamo istituito la zona rossa? Diciamo che in Campania abbiamo istituito non la zona rossa, ma la zona rosè. Una zona fiorin fiorello l'amore è bello ...

Cronachedellacampania.it - Testata giornalistica Reg N. 1301/2016 RS N.7 ROC 030531 Direttore : Giuseppe Del Gaudio Email : info [@] cronachedellacampaina.it Ove non espressamente ...Qualcuno in Italia può dire seriamente che abbiamo istituito la zona rossa? Diciamo che in Campania abbiamo istituito non la zona rossa, ma la zona rosè. Una zona fiorin fiorello l'amore è bello ...