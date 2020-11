Calendario F1 con 24 GP in futuro? (Di sabato 21 novembre 2020) Come più volte annunciato nel corso degli ultimi anni, uno degli obiettivi di Liberty Media è continuare ad allargare il Calendario della F1. Soltanto qualche settimana fa era stata presentata la bozza degli appuntamenti della prossima stagione, con ben 23 GP in programma, ma la speranza è quella di aumentare ulteriormente questo numero. Calendario F1, ipotesi rotazione dei circuiti Per quanto riguarda il Calendario del prossimo anno, come noto, sono state annunciate 23 gare, tra le quali spiccano la novità del GP d’Arabia Saudita e la cancellazione del GP del Vietnam (che doveva disputarsi già nel 2020). La casella di quest’ultimo round è al momento vuota. La collocazione nel Calendario, come quarto appuntamento del mondiale il 25 aprile, lascia immaginare ai più nostalgici una conferma di Imola. Fatta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 21 novembre 2020) Come più volte annunciato nel corso degli ultimi anni, uno degli obiettivi di Liberty Media è continuare ad allargare ildella F1. Soltanto qualche settimana fa era stata presentata la bozza degli appuntamenti della prossima stagione, con ben 23 GP in programma, ma la speranza è quella di aumentare ulteriormente questo numero.F1, ipotesi rotazione dei circuiti Per quanto riguarda ildel prossimo anno, come noto, sono state annunciate 23 gare, tra le quali spiccano la novità del GP d’Arabia Saudita e la cancellazione del GP del Vietnam (che doveva disputarsi già nel 2020). La casella di quest’ultimo round è al momento vuota. La collocazione nel, come quarto appuntamento del mondiale il 25 aprile, lascia immaginare ai più nostalgici una conferma di Imola. Fatta ...

