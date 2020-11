Valeria Solarino, l’Alligatrice (Di venerdì 20 novembre 2020) Nata in Venezuela da genitori italiani, è a soli vent’anni che Valeria Solarino inizia la sua attività di attrice professionista alla scuola del Teatro Stabile di Torino. Una passione divenuta lavoro, un lavoro intriso di passione: è così che Valeria inizia a calcare il palcoscenico dei teatri di tutta Italia con “Sogno di una periferia”, “Risveglio di primavera” e “Amleto”. Ma è poi grazie al cinema che si fa conoscere al grande pubblico. Esordisce infatti nel 2003 grazie a Mimmo Calopestri che la sceglie per una piccola parte nel film “La felicità non costa niente”. Nello stesso anno, grazie al ruolo di Bea nel film “Che ne sarà di noi” conosce l’uomo che sarebbe diventato il suo compagno: il regista e sceneggiatore Giovanni Veronesi. I due hanno ancora una relazione solida, che vivono con una riservatezza sabauda. Attualmente ... Leggi su dilei (Di venerdì 20 novembre 2020) Nata in Venezuela da genitori italiani, è a soli vent’anni cheinizia la sua attività di attrice professionista alla scuola del Teatro Stabile di Torino. Una passione divenuta lavoro, un lavoro intriso di passione: è così cheinizia a calcare il palcoscenico dei teatri di tutta Italia con “Sogno di una periferia”, “Risveglio di primavera” e “Amleto”. Ma è poi grazie al cinema che si fa conoscere al grande pubblico. Esordisce infatti nel 2003 grazie a Mimmo Calopestri che la sceglie per una piccola parte nel film “La felicità non costa niente”. Nello stesso anno, grazie al ruolo di Bea nel film “Che ne sarà di noi” conosce l’uomo che sarebbe diventato il suo compagno: il regista e sceneggiatore Giovanni Veronesi. I due hanno ancora una relazione solida, che vivono con una riservatezza sabauda. Attualmente ...

Nata in Venezuela da genitori italiani, è a soli vent'anni che Valeria Solarino inizia la sua attività di attrice professionista alla scuola del Teatro Stabile di Torino. Una passione divenuta

