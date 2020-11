Vaccino, l'immunologa Viola: «Pronta a farlo a gennaio. Io mi fido, non ascoltate chi insinua dubbi» (Di venerdì 20 novembre 2020) Antonella Viola, immunologa e ordinaria di Patologia Generale dell'Università di Padova, parla dell'opportunità di vaccinarsi contro il Covid in un lungo post su Facebook. Viola... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 20 novembre 2020) Antonellae ordinaria di Patologia Generale dell'Università di Padova, parla dell'opportunità di vaccinarsi contro il Covid in un lungo post su Facebook....

1950_anna : RT @gianni_pinelli: Vaccino, l'immunologa Viola: 'Pronta a farlo a gennaio. Io mi fido, non ascoltate chi insinua dubbi'. Iniziano i colpi… - SaluteLab : ?? #Covid19. L'immunologa Viola: '#Vaccino già a gennaio? Lo farei e vi spiego il perché'. I DETTAGLI??… - giardina_li : Antonella Viola, immunologa e ordinaria di Patologia Generale dell'Università di Padova, parla dell'opportunità di… - luragiuseppe : RT @gianni_pinelli: Vaccino, l'immunologa Viola: 'Pronta a farlo a gennaio. Io mi fido, non ascoltate chi insinua dubbi'. Iniziano i colpi… - MMHemlock : RT @gianni_pinelli: Vaccino, l'immunologa Viola: 'Pronta a farlo a gennaio. Io mi fido, non ascoltate chi insinua dubbi'. Iniziano i colpi… -