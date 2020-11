Tonfo PSG | avanti 2-0 | perde 3-2 col Monaco

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 21 novembre 2020) Grande rimonta dele conseguentedel PSG che,2-0 all’intervallo, si fa rimontare e3-2 al Luis II. Pariginigrazie a una doppietta di Mbappè, con altri due gol annullati dal VAR sul finire di primo tempo. Nella ripresa, riscossa degli uomini di Nico Kovac che sono rientrati in partita con un gol di Volland al 52?. Lo stesso pareggiava i conti al 66? per il 2-2. Nel finale, altro episodio da Var (l’arbitro era Turpin, lo stesso criticato di Italia-Polonia). Rigore per i monegaschi ed espulsione per Diallo. Dal dischetto Fabregas segna il sorpasso delper 3-2. Il PSG ha provato l’assalto finale ma alla fine ha dovuto arrendersi. Vittoria per ilche sale a 20 punti in classifica al secondo posto. Resta primo il PSG a quota ...