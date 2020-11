“Terroni” non è diffamazione perché i terroni non esistono. Feltri assolto da un giudice di Cava dei Tirreni (Di venerdì 20 novembre 2020) Se i terroni non esistono, perché la “razza terrona” come quella “polentona” non esiste, allora definire i meridionali “terroni” non è diffamazione. Lo ha sancito un giudice di Cava dei Tirreni, Nicola Mazzarella, che con una sentenza ha assolto direttore editoriale di Libero Vittorio Feltri, per aver usato l’epiteto – «terroni» – in un suo articolo. E’ proprio Libero che mette in prima pagina la notizia: “respinta la richiesta di risarcimento danni mossa da un cittadino campano, che ci accusava di odio razziale e di diffamare i meridionali, e lo ha condannato a rifondere tutte le spese”. Ovviamente la sentenza viene letta da Libero con i toni della vittoria politica. “Il magistrato ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 20 novembre 2020) Se inonla “razza terrona” come quella “polentona” non esiste, allora definire i meridionalinon è. Lo ha sancito undidei, Nicola Mazzarella, che con una sentenza hadirettore editoriale di Libero Vittorio, per aver usato l’epiteto – «» – in un suo articolo. E’ proprio Libero che mette in prima pagina la notizia: “respinta la richiesta di risarcimento danni mossa da un cittadino campano, che ci accusava di odio razziale e di diffamare i meridionali, e lo ha condannato a rifondere tutte le spese”. Ovviamente la sentenza viene letta da Libero con i toni della vittoria politica. “Il magistrato ...

