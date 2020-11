Sting è stato accusato di aver fatto sesso con una minorenne nel 1979

(Di venerdì 20 novembre 2020)da una donna dicon lei quando era, nel: i fatti sarebbero accaduti alla fine di un concerto dei Police. Una vera e propria bufera mediatica si è abbattuta nelle scorse ore su. Come riportato da Yahoo! Entertainment, infatti, il cantante èdicon unanel. Era il 14 maggio di circa quarant'anni fa quando, al termine di un concerto dei Police, il frontman dello storico gruppo musicale avrebbe avuto rapporti sessuali con una ragazzina di soli 15 anni (lui all'epoca ne aveva 27). Questo è quanto è emerso nelle ultime ...

Anche il cantante Sting, ex frontman dei Police, finisce nel mirino delle accuse di violenza sessuale contro ragazze minorenni: ha già una difesa pubblica.Secondo Yahoo Entertainment sarebbe stata presentata un'azione legale nei confronti del musicista e dei Police in un tribunale dell'Arizona per fatti avvenuti quarantuno anni fa. Sting è stato ...