Siccome Sei di Giordana Angi è una dedica alla musica (audio e testo)

Siccome Sei di Giordana Angi è un ritorno alle origini, a quando ha iniziato a scrivere canzoni. Il brano è in rotazione radiofonica dal 20 novembre, oltre che in tutte le piattaforme digitali e di streaming. Ecco come l'artista ha presentato il nuovo singolo: "Siccome Sei è fuori. Ho lavorato molto e sono fiera del risultato. Grazie a tutte le persone che hanno partecipato alla realizzazione di questo brano". Il brano è scritto con Antonio Iammarino e con la produzione di Federico Nardelli e Giordano Colombo. Siccome Sei è nato durante i mesi della quarantena, quando ha dedicato il suo tempo alla stesura di nuove canzoni e alla preparazione dei suoi esami universitari.

