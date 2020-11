Serie A | Cassano a tutto tondo | “Scudetto all’Inter | Milan penalizzato La mia su Pirlo e l’Atalanta”

(Di venerdì 20 novembre 2020) Antonioa 360 gradi.Il fantasista pugliese che in passato ha vestito le maglie di diversi club diA, ha concesso una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. Fantantonio, nelle sue dichiarazioni, parla a più riprese dei top club italiani definendo, a modo suo, anche le posizioni nella classifica finale dell'attuale stagione della massima: "Lo Scudetto lo vincerà l’Inter. Ha l’organico più forte ed è allenata dal tecnico più bravo del campionato. Un valore aggiunto che si potrà rivelare decisivo. Dubito che ilpossa continuare al ritmo che ha tenuto fino a poco tempo fa. Valutando la forza complessiva della rosa, i rossoneri sono penalizzati anche dal fatto di essere impegnati in Europa League. Se arriverà nelle prime 4 avrà fatto un capolavoro. L’outsider sarà l’Atalanta, a patto di ...

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS - Antonio Cassano, ex attaccante del Diavolo, non vede i rossoneri di Stefano Pioli ancora a lungo in corsa per lo Scudetto ...