Rimborsi Ztl | rinvii e figuracce del comune di Roma

(Di venerdì 20 novembre 2020) ROMA – Varchi Ztl a Roma di nuovo non attivi. E rimborsi a chi ha pagato i permessi che non arrivano. Tra rinvii e scaricabarile, il Comune sta facendo una figuraccia. Un passo avanti a parole e due indietro nei fatti.

repubblica : Rimborsi Ztl, il Campidoglio fa marcia indietro: 'Nessuna proroga nè risarcimenti' - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Rimborsi Ztl, il Campidoglio fa marcia indietro: 'Nessuna proroga nè risarcimenti' - Antincivili : RT @rep_roma: Rimborsi Ztl, il Campidoglio fa marcia indietro: 'Nessuna proroga nè risarcimenti' [di Valentina Lupia] [aggiornamento delle… - angiuoniluigi : RT @repubblica: Rimborsi Ztl, il Campidoglio fa marcia indietro: 'Nessuna proroga nè risarcimenti' - giorgiri : RT @repubblica: Rimborsi Ztl, il Campidoglio fa marcia indietro: 'Nessuna proroga nè risarcimenti' -

Ultime Notizie dalla rete : Rimborsi Ztl

Il Messaggero

Il comune, che inizialmente aveva dichiarato che avrebbe trovato un modo per rimborsare o prolungare i permessi non “sfruttati” durante il ...E il primo provvedimento preso dalla giunta riguarda gli stalli blu e l’accesso alla ztl. In particolare ... avessero già pagato il permesso annuale potranno chiederne il rimborso di un dodicesimo ...