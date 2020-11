Raccolta differenziata | IREN | “A Castelvetro Piacentino al via la semplificazione”

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 20 novembre 2020) (Teleborsa) – Con l’obiettivo di differenziare i rifiuti e aumentare la percentuale di, il Comune di, seguendo le linee guida di Atersir, introduce una novità già condivisa da diverse amministrazioni della provincia di Piacenza. Dal 23 novembre nel Comune – fa saperein una nota – plastica e barattolame (alluminio e metalli) si raccoglieranno insieme. “Il contenitore utilizzato per plastica e barattolame – spiega– sarà contrassegnato con specifico adesivo e vi potranno essere conferiti: bottiglie di plastica per bevande, flaconi dei prodotti per l’igiene personale e la pulizia della casa, borsine di plastica, pellicole per alimenti, tappi in plastica, vaschette in plastica o polistirolo per alimenti, piatti e bicchieri in ...