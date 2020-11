PS5 'Pro' vendute sul Marketplace di Facebook? Iniziamo con le truffe (Di venerdì 20 novembre 2020) PlayStation 5 è disponibile da ieri in Italia e dopo gli scalper su eBay che vendono la console di Sony a cifre stratosferiche, ora sul Marketplace di Facebook compaiono le prime truffe che indicano la vendita addirittura di "PS5 Pro". La nostra Virginia Paravani ha scovato su Facebook un'offerta legata a queste sedicenti PS5 con tanto di immagine della confezione (di PS4 Pro palesemente taroccata) ed un banner che chiede di registrarsi. Ovviamente molti dei giocatori sanno che si tratta di una truffa bella e buona, ma pensiamo ad esempio a dei genitori inesperti che vogliono fare un regalo ai propri figli e che vengono indirizzati su questi profili. Sappiamo che PlayStation 5 è richiestissima in tutto il mondo e solo nella giornata di ieri sul sito di un rivenditore inglese si sono riversati in massa più di 150.000 ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 20 novembre 2020) PlayStation 5 è disponibile da ieri in Italia e dopo gli scalper su eBay che vendono la console di Sony a cifre stratosferiche, ora suldicompaiono le primeche indicano la vendita addirittura di "PS5 Pro". La nostra Virginia Paravani ha scovato suun'offerta legata a queste sedicenti PS5 con tanto di immagine della confezione (di PS4 Pro palesemente taroccata) ed un banner che chiede di registrarsi. Ovviamente molti dei giocatori sanno che si tratta di una truffa bella e buona, ma pensiamo ad esempio a dei genitori inesperti che vogliono fare un regalo ai propri figli e che vengono indirizzati su questi profili. Sappiamo che PlayStation 5 è richiestissima in tutto il mondo e solo nella giornata di ieri sul sito di un rivenditore inglese si sono riversati in massa più di 150.000 ...

PlayStation 5 è disponibile da ieri in Italia e dopo gli scalper su eBay che vendono la console di Sony a cifre stratosferiche, ora sul Marketplace di Facebook compaiono le prime truffe che indicano l ...

Nell'immaginario collettivo, un calciatore può permettersi decine di PS5, o altrettanti pezzi di un qualunque oggetto tecnologico.

