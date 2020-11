PS5: gli ingegneri di Sony avevano pensato a una potentissima console da $1000 (Di venerdì 20 novembre 2020) PS5 è ufficialmente disponibile per i giocatori di tutto il mondo e il boss di PlayStation Jim Ryan ha senza dubbio molto da dire sulla console. In una nuova intervista con GQ, Ryan ha delineato molti dei suoi pensieri e sentimenti riguardo al lancio e a cosa accadrà nel futuro di PlayStation. Ryan ha discusso della nascita di PS5 avvenuta cinque anni fa, concentrandosi maggiormente sulla tecnologia dei chip e su come implementarla con successo. Ryan ha specificamente definito il processo come "una serie di infinite decisioni iterative", mentre si cercava di capire come creare la nuova piattaforma. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 20 novembre 2020) PS5 è ufficialmente disponibile per i giocatori di tutto il mondo e il boss di PlayStation Jim Ryan ha senza dubbio molto da dire sulla. In una nuova intervista con GQ, Ryan ha delineato molti dei suoi pensieri e sentimenti riguardo al lancio e a cosa accadrà nel futuro di PlayStation. Ryan ha discusso della nascita di PS5 avvenuta cinque anni fa, concentrandosi maggiormente sulla tecnologia dei chip e su come implementarla con successo. Ryan ha specificamente definito il processo come "una serie di infinite decisioni iterative", mentre si cercava di capire come creare la nuova piattaforma. Leggi altro...

