Nadia Toffa, la morte non ferma gli haters: non c’è fine alla vergogna (Di venerdì 20 novembre 2020) Gli haters non si fermano nemmeno di fronte alla morte. Un utente continua da tempo a commentare le foto di Nadia Toffa con insulti e battute terrificanti Fonte foto: FacebookEra il 13 agosto 2019 quando l’Italia intera fu sconvolta dalla morte di Nadia Toffa. La giornalista, diventata famosa e colonna portante del programma di Italia Uno Le Iene, ha lottato per anni contro il tumore, sempre con il sorriso sulle labbra. È divenuta una vera e propria eroina e ancora oggi tutti la piangono e vorrebbero vederla in televisione a lottare per i diritti delle persone, come sempre aveva abituato il suo pubblico. Il fenomeno dell’odio sul web è una tematica quanto mai attuale ai giorni nostri. Purtroppo gli ... Leggi su chenews (Di venerdì 20 novembre 2020) Glinon sino nemmeno di fronte. Un utente continua da tempo a commentare le foto dicon insulti e battute terrificanti Fonte foto: FacebookEra il 13 agosto 2019 quando l’Italia intera fu sconvolta ddi. La giornalista, diventata famosa e colonna portante del programma di Italia Uno Le Iene, ha lottato per anni contro il tumore, sempre con il sorriso sulle labbra. È divenuta una vera e propria eroina e ancora oggi tutti la piangono e vorrebbero vederla in televisione a lottare per i diritti delle persone, come sempre aveva abituato il suo pubblico. Il fenomeno dell’odio sul web è una tematica quanto mai attuale ai giorni nostri. Purtroppo gli ...

Chi la conosce sa che dietro a una giacca e a una cravatta c’è una ragazza che ama la vita e, proprio per questo, ha deciso sin da giovane di combattere per difenderla contro le ingiustizie. Non è un ...

L'inno dell'infaticabile volontario per celebrare la "tarantina" Nadia Toffa /Il video

Una canzone per celebrare il coraggio di Nadia Toffa e il suo legame con Taranto. "C’è un cuore in città” è il titolo dell’ultimo singolo ...

